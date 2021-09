The fast-casual restaurant Sweetfin serves both cus­tomizable and signature bowls from a menu created by Executive Chef Dakota Weiss. Thinking out of the bowl and inside the box, Sweetfin is offering a new bento-style box featuring the finest poke i n g r e d i e n t s . Sweetbox contains the signature yuzu salmon poke over citrus kale salad; signature spicy tuna poke over bamboo rice; chile ginger for­bidden rice noo­dle salad; home­made taro chips dusted in wasabi furikake; and ramekins of g l u t e n – f r e e tamari, pickled ginger and sriracha. 8075 W. 3rd St., Suite 100, (323)934-3701; 135 N. Larchmont Blvd., (323)465-6040; 3112 Sunset Blvd., (323)300- 6210; 735 W. 7th St., (213)599- 8050; 829 Broadway, Santa Monica, (424)408-1080; 1146 Westwood Blvd., (310)231-0190 and 4001 W. Riverside Drive, (818)308-1900.